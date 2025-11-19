Colloquio Mattarella-Meloni per il Quirinale il caso è chiuso
Roma, 19 nov. (askanews) – Venti minuti di colloquio al Quirinale tra Sergio Mattarella e Giorgia Meloni chiudono il “caso Garofani”. Almeno questa è la linea del Colle dopo una giornata, quella di ieri, di altissima tensione e accuse da parte di Fratelli d’Italia nei confronti del consigliere per la Difesa Francesco Garofani le cui frasi, carpite in un contesto conviviale, sono diventate la base di una tesi giornalistica del quotidiano La Verità: le trame del Colle contro Meloni. La reazione di ieri era stata dura ed esplicita: “ridicola” era stata giudicata dal Quirinale la teoria del complotto e “stupore” era stato espresso per la dichiarazione del capogruppo di Fdi, Galeazzo Bignami, che le aveva dato credito. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
