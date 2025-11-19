Colleferro Presentato al Vittorio Veneto il documentario Custodi di memoria realizzato dall’Archivio Storico e Centro di Documentazione Renzo Rossi Attestati e medaglie ricordo ai protagonisti e… contemporanei

Cronachecittadine.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – È stata grande la partecipazione nella mattinata di Domenica 16 Novembre al Teatro Vittorio Veneto di L'articolo Colleferro. Presentato al “Vittorio Veneto” il documentarioCustodi di memoria”, realizzato dallArchivio Storico e Centro di DocumentazioneRenzo Rossi”. Attestati e medaglie ricordo ai protagonisti e. contemporanei Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

colleferro presentato al vittorio veneto il documentario custodi di memoria realizzato dall8217archivio storico e centro di documentazione renzo rossi attestati e medaglie ricordo ai protagonisti e8230 contemporanei

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Presentato al “Vittorio Veneto” il documentario “Custodi di memoria”, realizzato dall’Archivio Storico e Centro di Documentazione “Renzo Rossi”. Attestati e medaglie ricordo ai protagonisti e… contemporanei

Approfondisci con queste news

Caparra sulle prenotazioni al ristorante anti-furbetti: la proposta di Ascom. «Centinaia di euro persi perché i clienti non si presentano» - VITTORIO VENETO «È arrivato il momento che i ristoratori chiedano ai clienti una caparra quando viene loro prenotato un tavolo con diversi coperti, soprattutto in giorni di festa» suggerisce Antonella ... Scrive ilgazzettino.it

Prenotano il ristorante per 9 persone e poi non si presentano: «Non è il primo caso, adesso chiedete una caparra» - VITTORIO VENETO (TREVISO) – «È arrivato il momento che i ristoratori chiedano ai clienti una caparra quando viene loro prenotato un tavolo con diversi coperti, soprattutto in giorni di festa» ... Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Colleferro Presentato Vittorio Veneto