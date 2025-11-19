Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – È stata grande la partecipazione nella mattinata di Domenica 16 Novembre al Teatro Vittorio Veneto di L'articolo Colleferro. Presentato al “Vittorio Veneto” il documentario “Custodi di memoria”, realizzato dall’Archivio Storico e Centro di Documentazione “Renzo Rossi”. Attestati e medaglie ricordo ai protagonisti e. contemporanei Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Presentato al “Vittorio Veneto” il documentario “Custodi di memoria”, realizzato dall’Archivio Storico e Centro di Documentazione “Renzo Rossi”. Attestati e medaglie ricordo ai protagonisti e… contemporanei