Colere-Lizzola con la prima neve tornano le critiche a progetto e Comuni

IL PROGETTO. Nuovo j'accuse degli ambientalisti: «Pareri tutti contrari, ma i sindaci insistono». A Colere «meno accessi e costi più alti». Semperboni: «Vogliamo che il progetto vada avanti».

