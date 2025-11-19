Momenti di forte tensione davanti a un centro per l’impiego del Casertano riportano in primo piano il malessere che attraversa il sistema regionale del lavoro e della formazione, tra piattaforme informatiche in affanno, scadenze ravvicinate del programma GOL e richieste di chiarimento alla politica su risorse ingenti e risultati ancora opachi. Un nuovo caso davanti . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Code e rabbia ai centri per l’impiego, la Regione finisce nel mirino