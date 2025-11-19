Cocaina nella scatola delle mentine e armi in casa spacciatore arrestato dalla polizia

La polizia ha arrestato a Caltagirone un uomo trovato in possesso di 22 dosi di cocaina pronte alla vendita, nascoste all’interno di due confezioni di mentine Alla vista degli agenti della squadra di polizia di Caltagirone, l’uomo ha mantenuto un atteggiamento particolarmente sfuggente mentre si. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In auto, sulla tangenziale di Catania, con 35 Kg di cocaina. VIDEO: Qui il nostro articolo: https://www.ragusah24.it/2025/11/18/tangenziale-catania-arrestato-uomo-con-35-kg-di-cocaina-in-auto/ - facebook.com Vai su Facebook

Insospettabile ex commessa in casa aveva armi e coca: presa a 70 anni alle porte di Roma. «Legami con la criminalità organizzata» - Settanta anni, incensurata, ex commessa di supermercati, residente a Nettuno, è stata arrestata dalla Guardia di finanza con le accuse di ... Scrive ilmessaggero.it

Radja Nainggolan, arrestate anche altre 15 persone: sequestrati kili di cocaina e armi. L’ex Roma e Inter interrogato: nega le accuse - Non solo Radja Nainggolan: oltre all’ex calciatore di Roma e Inter, altre 15 persone sono state arrestate nell’ambito dell’indagine sul traffico internazionale di cocaina. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Armi da guerra e cocaina sequestrate a Gioia Tauro, tre giorni di lavoro e una escavatrice per dissotterrare i bidoni - Nell’ambito di un’indagine, coordinata dal procuratore di Palmi Emanuele Crescenti, i militari dell’Arma hanno ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it