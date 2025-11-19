Cocaina dietro l’airbag dell’auto In casa aveva dosi e soldi | arrestato

Fantasia al potere nel tentativo di nascondere in macchina una bella quantità di droga. Era dotato evidentemente di conoscenze di meccanica chi aveva ricavato nello spazio destinato all’ airbag del volante di una vettura un doppiofondo per occultare dosi di cocaina. E per aprire il vano era sufficiente una combinazione di comandi azionabili direttamente sullo sterzo. Un sistema ingegnoso scoperto dalla Guardia di Finanza della Compagnia di San Giovanni Valdarno sull’auto guidata da un ventitreenne albanese intercettato durante i controlli dei militari impegnati nei servizi disposti dal Comando Provinciale delle Fiamme Gialle per contrastare i reati legati allo smercio di allucinogeni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

