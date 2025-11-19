Cobolli-show | batte Misolic in poco più di un' ora poi esulta così!

Flavio Cobolli trascina l'Italia in semifinale di Coppa Davis: dopo il successo di Berrettini contro Rodionov, il numero 22 del mondo supera 6-1 6-3 Filip Misolic. Guarda gli highlights della partita e. l'esultanza di Flavio dopo la vittoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

