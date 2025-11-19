CMcom – Ter Stegen pronto a tornare in campo a dicembre | la situazione con il Barcellona e l’opzione Besiktas in ottica mondiale

2025-11-19 17:14:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Il 33enne portiere è reduce da un grave infortunio alla schiena, adesso è pronto a tornare ma il rapporto con il Barcellona è ai minimi termini Marc Andrè Ter Stegen è pronto a tornare dopo il lungo calvario che lo ha tenuto fuori dai campi per più di un anno (in mezzo appena due presenze a fine della passata stagione). Il portiere 33enne, a lungo considerato tra i migliori al mondo, ha giocato appena otto partite nella scorsa annata con il Barcellona a causa della rottura completa del tendine rotuleo del ginocchio destro rimediata il 22 settembre 2024 contro il Villareal. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

