Napoli-Milano, andata e ritorno. Clementino abbandona domani sera la poltrona rossa di “ The Voice Senior” per tornare al rap, domani sul palco del Fabrique. Il primo di due concerti speciali che il 28 novembre lo vedono impegnato in un altro crocevia dell’urban italiano quale il capoluogo campano. “Quest’anno il mio primo album “ufficiale“ compie vent’anni e mi piaceva l’idea di festeggiare la ricorrenza assieme a tanti amici” racconta il rapper avellinese, all’anagrafe Clemente Maccaro, classe 1982, che in via Fantoli avrà sul palco Serena Brancale, Ensi, Nerone, Ste, Young Hash e Ugo Crepa: “Visto che a quel disco ne sono seguiti altri dodici, il materiale per una serata magica, con una band fantastica, non manca”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Clementino and Friends, appuntamento al Fabrique: “Una poltrona con Rocco e tanti pezzi nel cassetto”

