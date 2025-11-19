Claudio Baglioni porta il GrandTour – La vita è adesso al Parco Ducale

Il viaggio musicale del “GrandTour – LA VITA È ADESSO” di Claudio Baglioni farà tappa a Parma martedì 1° settembre 2026, alle 21.30, nello scenario del Parco Ducale. L’evento è organizzato da Caos Organizzazione Spettacoli, con il patrocinio del Comune di Parma, e celebra i quarant’anni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Claudio Baglioni porta il “GrandTour – La vita è adesso” al Parco Ducale

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il “GrandTour LA VITA È ADESSO” di Claudio Baglioni si arricchisce di due nuove tappe: Spoleto, 15 luglio 2026 e Parma, 1° settembre 2026. Biglietti dal 20 novembre (Clab) e dal 21 novembre su TicketOne @officialFandP #GrandTourlavitaèadesso Vai su X

AL CONCERTO DI NATALE ESIBIZIONE DI CLAUDIO BAGLIONI E DELL’ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO DI NAPOLI Alla presenza del Presidente della Repubblica e delle Alte cariche dello Stato Si terrà domenica 21 dicembre nell’Aula del Senato dell - facebook.com Vai su Facebook

Claudio Baglioni, una nuova data del tour e il concerto di Natale in Senato - Claudio Baglioni aggiunge una nuova data al suo tour "Piano di Volo SoloTris", e sarà ospite speciale del Concerto di Natale al Senato. Segnala spettakolo.it

Claudio Baglioni: il 2026 sarà “GrandTour La Vita è Adesso” - Ha debuttato ieri, con l’anteprima nazionale a Lampedusa, presso lo Stadio Comunale, il “GrandTour La Vita è Adesso” di Claudio Baglioni. Da rockol.it

Baglioni in concerto al Teatro San Carlo, il tris di Claudio stakanovista anche nell’addio - 11, dopo «Mille giorni di me e di te», con i ringraziamenti. Secondo ilmattino.it