Claudio Baglioni annuncia altre due date per il GrandTour LA VITA È ADESSO

Il viaggio del GrandTour LA VITA È ADESSO di Claudio Baglioni si arricchisce di due nuove date. Il viaggio del GrandTour LA VITA È ADESSO di Claudio Baglioni – il progetto musicale dal vivo che rappresenta il culmine delle celebrazioni del 40° anniversario dell’album La vita è adess o, il sogno è s empre – si arricchisce di due nuove straordinarie tappe, a Spoleto il 15 luglio 2026 e a Parma il 1 settembre 2026. Piazza Duomo, dominata dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta, è lo scenografico cuore della città umbra di Spoleto. Il Parco Ducale di Parma è un magnifico giardino rinascimentale con monumenti storici costruiti nel corso delle diverse epoche. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Claudio Baglioni annuncia altre due date per il GrandTour LA VITA È ADESSO

