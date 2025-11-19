Clan Mallardo dalla condanna all’assoluzione | svolta nel processo alla moglie di Olimpio
Dichiarata innocente "perché il fatto non sussiste"
La donna, residente a Melito nel parco Guerra, è indagata in seguito all'operazione coordinata dalla DDA che ha portato alla scoperta, nella sua abitazione, di 34mila euro, ritenuto dagli inquirenti provento delle attività illecite del clan Mallardo. - facebook.com Vai su Facebook
Si chiude con una clamorosa sentenza di assoluzione la vicenda giudiziaria a carico Lyudmila Pylypenko, moglie del ras del clan Mallardo Michele Olimpio.
Condanne pesanti per quattro uomini legati al clan Mallardo, accusati a vario titolo di associazione mafiosa e estorsioni aggravate dal metodo mafioso.
Avrebbero tentato di estorcere denaro a imprese impegnate in lavori a Varcaturo, frazione di Giugliano, per conto del clan Mallardo e per questo arrestati nel settembre scorso, ma poi scarcerati dal