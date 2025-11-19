cittadella dello sport alla graziola un campo dai resti delle pigne

Dopo la consegna dei nuovi campi della Cittadella dello Sport, grande opera di riqualificazione del complesso Graziola finanziato dal Pnrr, si è svolto nei giorni scorsi un sopralluogo da parte di Lnd Impianti, società della Lega Nazionale Dilettanti i cui rappresentanti hanno visionato i nuovi impianti rilasciando l’omologazione per la disputa di partite e allenamenti. I nuovi manti in sintetico sono stati realizzati con un impianto erboso all’avanguardia e, in particolare, quello della Graziola è il primo in Italia nel quale è stato realizzato un intaso al 100% vegetale, ricavato dalla frantumazione delle pigne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

