Cittadella dello sport alla Graziola Un campo dai resti delle pigne

Ilrestodelcarlino.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la consegna dei nuovi campi della Cittadella dello Sport, grande opera di riqualificazione del complesso Graziola finanziato dal Pnrr, si è svolto nei giorni scorsi un sopralluogo da parte di Lnd Impianti, società della Lega Nazionale Dilettanti i cui rappresentanti hanno visionato i nuovi impianti rilasciando l’omologazione per la disputa di partite e allenamenti. I nuovi manti in sintetico sono stati realizzati con un impianto erboso all’avanguardia e, in particolare, quello della Graziola è il primo in Italia nel quale è stato realizzato un intaso al 100% vegetale, ricavato dalla frantumazione delle pigne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

cittadella dello sport alla graziola un campo dai resti delle pigne

© Ilrestodelcarlino.it - Cittadella dello sport alla Graziola. Un campo dai resti delle pigne

Contenuti che potrebbero interessarti

cittadella sport graziola campoCittadella dello sport alla Graziola. Un campo dai resti delle pigne - Dopo la consegna dei nuovi campi della Cittadella dello Sport, grande opera di riqualificazione del complesso Graziola finanziato dal ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

cittadella sport graziola campoRiqualificazione della Cittadella dello Sport della Graziola, campi in sintetico all’avanguardia fotogallery - Proseguono i lavori di riqualificazione della Cittadella dello Sport della Graziola a Faenza, un progetto destinato a trasformare l'area in un polo ... Come scrive ravennanotizie.it

cittadella sport graziola campoRiqualificazione della Cittadella dello Sport della Graziola - Proseguono i lavori di riqualificazione della Cittadella dello Sport della Graziola a Faenza, un progetto destinato a trasformare l’area in un polo sportivo moderno, sostenibile e multidisciplinare e ... Come scrive ravennawebtv.it

Cerca Video su questo argomento: Cittadella Sport Graziola Campo