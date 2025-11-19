Cisgiordania 16enne palestinese Mohammed Hamad rilasciato dopo 13 mesi di carcere affaticato pallido e deperito | la FOTO della trasformazione

Dopo oltre un anno di prigionia, la foto della trasformazione dell'adolescente Mohammed Hamad squarcia nuovamente il velo delle ipocrisie israeliane sul trattamento dei prigionieri palestinesi Pallido, emaciato e visibilmente stremato: è uscito così oggi, dalle carceri israeliane, il giovane. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cisgiordania, 16enne palestinese Mohammed Hamad rilasciato dopo 13 mesi di carcere "affaticato, pallido e deperito": la FOTO della trasformazione

Scopri altri approfondimenti

I fondamentalisti palestinesi hanno difeso l’attacco avvenuto nella regione della Cisgiordania - facebook.com Vai su Facebook

A Masafer Yatta, in Cisgiordania, le comunità palestinesi rischiano di essere cancellate per far posto a un’area militare dell’esercito israeliano. Il documentario h è disponibile su RaiPlay. Vai su X

Due ragazzini palestinesi uccisi dai soldati israeliani: la violenza in Cisgiordania raggiunge nuovi abissi - Due bambini palestinesi sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco dalle forze israeliane a Beit Ummar, a nord di Hebron, in Cisgiordania occupata. Lo riporta globalist.it

Palestinese ucciso in Cisgiordania dopo attacco a soldati - Un palestinese che aveva tentato di accoltellare alcuni soldati israeliani ad un check point vicino Ramallah, in Cisgiordania, è stato ucciso dai militari stessi. quotidiano.net scrive

Polveriera Cisgiordania: così i coloni annettono le terre dei palestinesi - L'automobile di una famiglia palestinese data alle fiamme durante l'attacco dei coloni a un uliveto nel villaggio di Beita, nella West Bank occupata da israele / REUTERS/Raneen Sawafta L’arcaica ... avvenire.it scrive