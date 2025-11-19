Cirielli | Faremo autonomia comunale premiando le città virtuose

Tempo di lettura: 2 minuti “Meloni deve andare in Sudafrica perché c’è il G20, l’Italia ha un ruolo molto profilato sul piano della diplomazia internazionale e il G20 è anche un foro importante per le grandi potenze del sud globale emergenti; secondo me è giusto che lei vada lì”. Lo ha detto Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza della Regione Campania, spiegando che non ci sarà una nuova visita della presidente del Consiglio a Napoli nella giornata di venerdì. “ Sono grandi nuovi mercati – ha detto Cirielli a margine dell’incontro di oggi all’Anci – per l’Italia, certamente mi avrebbe fatto piacere averla presente ma credo che la sfida dei grandi mercati per una nazione come la nostra, che al 40% vive di export, sia prioritaria e dimostra ancora una volta di essere una persona con grande senso delle istituzioni”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

