AGI - L'ex campione di ciclismo Mario Cipollini sta bene dopo l'intervento effettuato ieri per impiantargli un defibrillatore sottocutaneo, che consentirà il monitoraggio e il trattamento di eventuali aritmie ventricolari pericolose. La procedura è stata effettuata dalla dottoressa Laura Cipolletta e dal professore Antonio Dello Russo, rispettivamente dirigente medico e direttore della Clinica di Cardiologia e Aritmologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, ad Ancona. Cipollini sarà dimesso nel pomeriggio. Le parole di Cipollini dopo l'intervento. "Grazie al professor Dello Russo, straordinario direttore della sua orchestra in sala operatoria, dove con grande maestria si sono prodigati, per il mio intervento, il dottor Roberto Corsetti, che potrei definire il pianista, e la dottoressa Laura Cipolletta, che con le sue dolci mani ha svolto il ruolo di primo violinista", ha sottolineato l'ex ciclista, che ha detto di essersi svegliato questa mattina "molto in forma e pronto per tornare alle mie attività ". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Cipollini sta bene e lascia l'ospedale. "Un grazie ai medici che si sono prodigati"