Cipollini | Spero di tornare alla normalità ma a chi sta come me dico di non spaventarsi

Gazzetta.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mario Cipollini continua a tenere aggiornati i suoi fan dopo il ricovero dei giorni scorsi in ospedale. Nelle scorse ore l'ex ciclista ha pubblicato un video di ringraziamento e sensibilizzazione. (Instagram@mariocipollini). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cipollini: "Spero di tornare alla normalità, ma a chi sta come me dico di non spaventarsi"

cipollini spero tornare normalit224Mario Cipollini dimesso dall’ospedale: "Ho pensato di morire, ora il mio cuore è sotto controllo" - L’ex campione del mondo di ciclismo, 58 anni, lascia la Clinica di Cardiologia e Aritmologia dell'Azienda ospedaliero universitaria di Ancona dopo l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo: "Mi son ... Da msn.com

