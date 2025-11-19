Cipollini | Spero di tornare alla normalità ma a chi sta come me dico di non spaventarsi

Mario Cipollini continua a tenere aggiornati i suoi fan dopo il ricovero dei giorni scorsi in ospedale. Nelle scorse ore l'ex ciclista ha pubblicato un video di ringraziamento e sensibilizzazione. (Instagram@mariocipollini). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cipollini: "Spero di tornare alla normalità, ma a chi sta come me dico di non spaventarsi"

Altre letture consigliate

Fanpage.it. . Il videomessaggio del campione di ciclismo, spiega quali sono le sue condizioni dopo il ricovero per problemi al cuore: “Sono un po’ sbattuto perché fra una cosa e un’altra oggi è stata una giornata veramente complicata” Forza Cipollini ? - facebook.com Vai su Facebook

Mario Cipollini dimesso dall’ospedale: "Ho pensato di morire, ora il mio cuore è sotto controllo" - L’ex campione del mondo di ciclismo, 58 anni, lascia la Clinica di Cardiologia e Aritmologia dell'Azienda ospedaliero universitaria di Ancona dopo l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo: "Mi son ... Da msn.com