Cipollini il messaggio dopo il ricovero | È stata una giornata complicata

Dopo il ricovero per alcuni problemi cardiaci, Mario Cipollini ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni. L'ex ciclista, campione del mondo 2002 e recordman di tappe al Giro d’Italia, ha ringraziato tutti per il supporto e la vicinanza, nonostante una giornata complicata dal punto di vista fisico ed emotivo. “Non si molla di un millimetro", ha detto il campione azzurro, in attesa di comunicare ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute. (Instagram@mariocipollini). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cipollini, il messaggio dopo il ricovero: "È stata una giornata complicata"

