Cipollini il messaggio dopo il ricovero | È stata una giornata complicata

Gazzetta.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il ricovero per alcuni problemi cardiaci, Mario Cipollini ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni. L'ex ciclista, campione del mondo 2002 e recordman di tappe al Giro d’Italia, ha ringraziato tutti per il supporto e la vicinanza, nonostante una giornata complicata dal punto di vista fisico ed emotivo. “Non si molla di un millimetro", ha detto il campione azzurro, in attesa di comunicare ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute. (Instagram@mariocipollini). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

cipollini il messaggio dopo il ricovero 200 stata una giornata complicata

© Gazzetta.it - Cipollini, il messaggio dopo il ricovero: "È stata una giornata complicata"

Contenuti che potrebbero interessarti

Cipollini, il messaggio dopo il ricovero: "È stata una giornata complicata" - L'ex ciclista, campione del mondo 2002 e recordman di tappe al Giro d’Italia, ha ringraziato tutti per il supporto e la vicinanza, non ... Da msn.com

cipollini messaggio dopo ricoveroCipollini racconta come sta dall’ospedale: “Fra un risveglio dall’anestesia e l’effetto della morfina” - Il videomessaggio del campione di ciclismo, spiega quali sono le sue condizioni dopo il ricovero per problemi al cuore: "Sono un po' sbattuto perché ... Secondo fanpage.it

cipollini messaggio dopo ricoveroMario Cipollini ricoverato: “Il mio cuore continua a fare le bizze. L’anno scorso mi ero operato, ma qualcosa non funziona” - A comunicarlo è stato lo stesso ciclista in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, con una breve didascalia: “Di nu ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Cipollini Messaggio Dopo Ricovero