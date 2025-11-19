Cipollini e i problemi al cuore il video dopo l’operazione | Non si molla di un millimetro

Ildifforme.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “Vi ringrazio con il cuore (anche se malandato) per la vostra vicinanza e per il vostro affetto. Vi faccio questo video un po’ cosi, per rispondere a tutti i messaggi (non riuscirei a scrivere a tutti) domani con più lucidità vi racconterò cosa è accaduto oggi!”. Così Mario Cipollini in un post pubblicato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

cipollini e i problemi al cuore il video dopo l8217operazione non si molla di un millimetro

© Ildifforme.it - Cipollini e i problemi al cuore, il video dopo l’operazione: “Non si molla di un millimetro”

Altre letture consigliate

cipollini problemi cuore videoMario Cipollini ricoverato in ospedale per problemi cardiaci: “Il mio cuore fa le bizze” - Mario Cipollini, ex fenomenale ciclista, postando un video sui social ha annunciato il suo ricovero in ospedale ... Da fanpage.it

L'ex ciclista Mario Cipollini operato: "Il cuore fa i capricci, ma è andato tutto bene" - Mario si è sottoposto ad un nuovo intervento cardiologico: ma l'ex ciclista non ha alcuna intenzione di mollare ... Lo riporta corrieredellosport.it

Pagina 1 | L'ex ciclista Mario Cipollini operato: "Il cuore fa i capricci, ma è andato tutto bene" - Mario si è sottoposto ad un nuovo intervento cardiologico: ma l'ex ciclista non ha alcuna intenzione di mollare ... Da corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Cipollini Problemi Cuore Video