Ciliegi di via XX Settembre la Regione tende la mano al Comune | Evitare un abbattimento indiscriminato

Quicomo.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Regione Lombardia entra ufficialmente nel caso dei ciliegi giapponesi di via XX Settembre a Como e chiede al sindaco Alessandro Rapinese di fermarsi prima di procedere con il taglio di massa degli alberi che da giorni infiamma il dibattito cittadino, tra sit-in, raccolte firme e proteste diffuse. 🔗 Leggi su Quicomo.it

