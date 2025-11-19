Ciliegi di via XX Settembre la Regione tende la mano al Comune | Evitare un abbattimento indiscriminato

Regione Lombardia entra ufficialmente nel caso dei ciliegi giapponesi di via XX Settembre a Como e chiede al sindaco Alessandro Rapinese di fermarsi prima di procedere con il taglio di massa degli alberi che da giorni infiamma il dibattito cittadino, tra sit-in, raccolte firme e proteste diffuse. 🔗 Leggi su Quicomo.it

