Cicerale in Tour un gruppo che unisce musica e comunità
Cicerale in Tour: la compagnia teatrale che trasforma la nostalgia in spettacolo. Ci sono progetti che nascono da un’intuizione e finiscono per diventare esperienze culturali capaci di unire territori e generazioni. Cicerale in Tour, fondato nel 2022 da Manuel Gasparrini e Valentina Rizzo, è oggi una compagnia teatrale unica nel panorama italiano: un gruppo di appassionati che ha scelto di portare in scena la memoria musicale degli anni ’90 e 2000, intrecciandola con la tradizione popolare e con la forza della comunità. Dalla serata tra amici al palcoscenico. Quella che doveva essere una semplice serata revival si è trasformata in un progetto teatrale itinerante. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Argomenti simili trattati di recente
Accolto dai cori del Teatro Intred Marco Masini, a #Varese per il tour “’90 ’95 ’25 Ci vorrebbe ancora il mare”, ha raccontato la sua carriera di «cantante arrabbiato». Teatro Di Varese - facebook.com Vai su Facebook
R.E.M.: Peter Buck si unisce a un gruppo di amici per un tour - si unirà ai Minus 5 per un breve tour nelle principali città americane (Seattle, San Francisco, Los Angeles, New York). Scrive rockol.it