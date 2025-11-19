Cicerale in Tour compagnia teatrale che unisce musica e comunità
Cicerale in Tour: la compagnia teatrale che trasforma la nostalgia in spettacolo. Ci sono progetti che nascono da un’intuizione e finiscono per diventare esperienze culturali capaci di unire territori e generazioni. Cicerale in Tour, fondato nel 2022 da Manuel Gasparrini e Valentina Rizzo, è oggi una compagnia teatrale unica nel panorama italiano: un gruppo di appassionati che ha scelto di portare in scena la memoria musicale degli anni ’90 e 2000, intrecciandola con la tradizione popolare e con la forza della comunità. Dalla serata tra amici al palcoscenico. Quella che doveva essere una semplice serata revival si è trasformata in un progetto teatrale itinerante. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
