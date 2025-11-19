Ci ha lasciati Lutto nel giornalismo italiano è arrivato il triste annuncio

Ci sono notizie che spezzano il silenzio di una mattina come un lampo improvviso, lasciando nell'aria un senso di incredulità. Sono quei momenti in cui la routine si ferma, la tazzina resta sospesa a mezz'aria e il pensiero corre veloce, cercando di afferrare ciò che sembra impossibile da accettare. Quando la voce di chi ha attraversato il mondo dell'informazione con passione e integrità si spegne, il vuoto che lascia dietro di sé non è solo professionale, ma profondamente umano. Una presenza che si faceva sentire nelle piccole cose, nei consigli dati sottovoce, nei sorrisi scambiati tra colleghi nei corridoi delle redazioni.

Lutto nel giornalismo: morto Dodo Mugnaini, direttore di Toscana Oggi - Dal settembre 2019 dirigeva il settimanale delle diocesi toscane. rainews.it scrive

Lutto nel giornalismo, è morto Domenico Mugnaini - È morto Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi, giornalista conosciuto e stimato da colleghi e colleghe. Lo riporta gonews.it

Giornalismo toscano in lutto, è morto Domenico Mugnaini - E’ morto stamani, nella sua casa di Firenze, Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi: aveva 65 anni e da tempo lottava con la malattia. Secondo msn.com