Choc in Italia uccide la sorella 23enne e mostra il corpo in videochiamata
Nel tardo pomeriggio di oggi, la quiete di via San Paolo Bel Sito 150, a Nola, è stata squarciata da una telefonata agghiacciante al 112. A comporre il numero d’emergenza è stato un giovane di 25 anni, Vincenzo Riccardi, che senza tentennamenti avrebbe dichiarato agli operatori di aver ucciso la sorella, colpendola più volte con un coltello. Una confessione immediata che ha messo in moto, nel giro di pochi minuti, la macchina dei soccorsi e delle forze dell’ordine, precipitatesi sul posto per verificare l’accaduto. >> “E così salta tutto”. Sanremo 2026, decisione improvvisa della Rai. Allerta massima per Carlo Conti: cosa sta succedendo Quando i carabinieri della compagnia di Nola e i sanitari sono entrati nell’abitazione, la scena che si sono trovati di fronte ha confermato le parole arrivate poco prima alla centrale operativa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
