Choc in Italia uccide la sorella 23enne e mostra il corpo in videochiamata

Caffeinamagazine.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio di oggi, la quiete di via San Paolo Bel Sito 150, a Nola, è stata squarciata da una telefonata agghiacciante al 112. A comporre il numero d’emergenza è stato un giovane di 25 anni, Vincenzo Riccardi, che senza tentennamenti avrebbe dichiarato agli operatori di aver ucciso la sorella, colpendola più volte con un coltello. Una confessione immediata che ha messo in moto, nel giro di pochi minuti, la macchina dei soccorsi e delle forze dell’ordine, precipitatesi sul posto per verificare l’accaduto. >> “E così salta tutto”. Sanremo 2026, decisione improvvisa della Rai. Allerta massima per Carlo Conti: cosa sta succedendo Quando i carabinieri della compagnia di Nola e i sanitari sono entrati nell’abitazione, la scena che si sono trovati di fronte ha confermato le parole arrivate poco prima alla centrale operativa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

choc italia uccide sorellaUccide la sorella a Nola, chi sono la vittima 23enne Noemi Riccardi e il fratello Vincenzo 25enne - Ha chiamato il 112 dicendo di aver ucciso la sorella a coltellate. Lo riporta msn.com

Ennesimo femminicidio, tragedia nel Napoletano. Uccide la sorella a coltellate e si autodenuncia chiamando i carabinieri - 15 il 112, raccontando di aver ucciso la sorella a coltellate. affaritaliani.it scrive

choc italia uccide sorellaNola, uccide la sorella a coltellate poi chiama i carabinieri: «Venite, l'ho ammazzata» - Uccide la sorella a coltellate: dramma nel pomeriggio di oggi in provincia di Napoli, a Nola. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Choc Italia Uccide Sorella