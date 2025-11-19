Chivu stregato da Giovane | l' Inter l' ha messo in cima alla lista
Ha bruciato Bastoni segnando, fatto impazzire Bisseck e innamorare il tecnico nerazzurro: il brasiliano dell'Hellas sembra Lookman ma costa un quinto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
L'Inter segue con interesse le prestazioni di Giovane del Verona L'attaccante brasiliano avrebbe stregato Chivu Intanto, gli scout di Newcastle e Tottenham osservano Stankovic, su cui l'Inter ha l'opzione di recompra nel 2026 e nel 2027 #Inter #Giovane - facebook.com Vai su Facebook
L'Inter segue con interesse le prestazioni di Giovane del Verona L'attaccante brasiliano avrebbe stregato Chivu Intanto, gli scout di Newcastle e Tottenham osservano Stankovic, su cui l'Inter ha l'opzione di recompra nel 2026 e nel 2027 #Inter #Giovane Vai su X
È bastato un gol per stregare l’Inter: Chivu vuole il giovane talento della Serie A - Il giovane talento della Serie A ha stregato l'Inter con il suo primo gol in campionato: Cristian Chivu lo vuole in nerazzurro. Secondo spaziointer.it
Chivu tenta il colpo dopo Verona-Inter: “E’ il nuovo Lookman” - Dopo l’ultima vittoria ottenuta dall’ Inter in trasferta contro il Verona al termine di una partita particolarmente sofferta, dalle parti di Viale della Liberazione si è tornati a parlare di calciomer ... Segnala passioneinter.com
“L’Inter è in pole su Giovane”: superate altre big italiane - Oltre ai tre punti conquistati, l’ Inter la scorsa domenica al Bentegodi ha scoperto da vicino l’incredibile talento di Giovane Santana do Nascimento, noto a tutti semplicemente come Giovane. Scrive passioneinter.com