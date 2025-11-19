Chivu stregato da Giovane | l' Inter l' ha messo in cima alla lista

Gazzetta.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha bruciato Bastoni segnando, fatto impazzire Bisseck e innamorare il tecnico nerazzurro: il brasiliano dell'Hellas sembra Lookman ma costa un quinto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

chivu stregato da giovane l inter l ha messo in cima alla lista

Chivu stregato da Giovane: l'Inter l'ha messo in cima alla lista

