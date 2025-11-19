Chiellini e la battuta sulla Serie A: «C’è una squadra molto più forte delle altre. Sapete qual è.. Ma il futuro della Juventus è luminoso». Nel corso del suo intervento al Social Football Summit all’Allianz Stadium, il Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato così del campionato di Serie A e delle prospettive della squadra allenata da Spalletti Le sue parole: « I prossimi saranno mesi difficili ma anche stimolanti. Ma poi ci sarà la luce: se la società riuscirà a superare – in campo e tutto il resto – i tanti cambiamenti poi ci sarà una luce grande, più grande di quella che si può immaginare oggi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

