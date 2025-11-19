Chiellini e la battuta sulla Serie A | C’è una squadra molto più forte delle altre Sapete qual è… Ma il futuro della Juventus è luminoso
Chiellini e la battuta sulla Serie A: «C’è una squadra molto più forte delle altre. Sapete qual è.. Ma il futuro della Juventus è luminoso». Nel corso del suo intervento al Social Football Summit all’Allianz Stadium, il Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato così del campionato di Serie A e delle prospettive della squadra allenata da Spalletti Le sue parole: « I prossimi saranno mesi difficili ma anche stimolanti. Ma poi ci sarà la luce: se la società riuscirà a superare – in campo e tutto il resto – i tanti cambiamenti poi ci sarà una luce grande, più grande di quella che si può immaginare oggi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Pensavo di fare un'originalissima battuta tipo "guardate con chi abbiamo perso", ma non ne ho la forza. Tra andata e ritorno, rimediamo un 1-7 che non ammette discussioni (anche se la sconfitta di questa sera è andata oltre i nostri demeriti). La Norvegia è no - facebook.com Vai su Facebook
Serie A, Giorgio Chiellini nuovo consigliere di Lega in Figc con Marotta e Campoccia - L'ex difensore della Juventus, oggi dirigente del club bianconero, è stato eletto consigliere della Figc: subentra a Francesco Calvo e affiancherà il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta e il ... sport.sky.it scrive
Chiellini eletto consigliere Figc per la Serie A - Sarà Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, il terzo consigliere federale in rappresentanza dei club della Lega Serie A. Da ansa.it
La scalata politica di Chiellini, diventerà consigliere in Federcalcio - L’unità del trio composto da Calvo, Beppe Marotta (presidente dell’Inter) e Stefano Campoccia (vicepresidente dell’Udinese) ha portato a risultati importanti, come l’accordo con l’Associazione ... Da repubblica.it