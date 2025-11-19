Chiara Ferragni è stata lasciata da Tronchetti Provera | lei gli aveva dato un ultimatum

Secondo le ultime indiscrezioni, la relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sarebbe nuovamente giunta al termine. A lanciare la bomba è stato Gabriele Parpiglia. Secondo quando raccontato dal giornalista, l’influencer avrebbe dato un ultimatum all’imprenditore. La tecnica, però, non avrebbe sortito l’effetto sperato. Anzi, tutt’altro: i due si sarebbero lasciati. Alla base dei . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Scopri altri approfondimenti

Le vittime sono persone sconosciute e volti noti, da Giorgia Meloni a Elly Schlein, da Laura Boldrini a Maria Elena Boschi, da Aurora Ramazzotti a Chiara Ferragni - facebook.com Vai su Facebook

"#chiaraferragni" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Chiara Ferragni e Fedez, a quanto è stata venduta Villa Matilda?/ Ex Ferragnez salutano la dimora di lusso - Venduta Villa Matilda, la nota e lussuosa abitazione di Chiara Ferragni e Fedez: l’acquirente sarebbe un imprenditore del Nord Europa. ilsussidiario.net scrive

Fedez: "Il matrimonio con Chiara Ferragni è stato un Vietnam. Il flirt con Clara? La prima paparazzata è stata generata dall'Ai" - In una lunga intervista con lo youtuber Gabriele Vagnato, Fedez si confessa ripercorrendo i momenti più difficili della sua vita, tra cui il divorzio da Chiara Ferragni, che definisce "il terzo ... Da huffingtonpost.it

Chiara Ferragni: «Sono innamorata e spero duri per sempre. Mollare? Non è mai stata un'opzione» - Ma a proposito del periodo più brutto della sua vita, per l'influencer è stato impossibile non ... Riporta ilmattino.it