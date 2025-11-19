Chiama la mamma dalla Tunisia con il viso sanguinante | Sono segregata Suocera fa arrestare il genero a Pisa

Un 27enne di nazionalità tunisina è stato arrestato a Pisa con l'accusa di gravi episodi di maltrattamento ai danni della moglie, una 26enne italiana. Per anni la giovane avrebbe subito violenze e soprusi, dopo il matrimonio con il coetaneo in Tunisia, nel 2020.Secondo quanto riferito, le. 🔗 Leggi su Today.it

Chiama la mamma dalla Tunisia con il viso sanguinante: "Sono segregata". Suocera fa arrestare il genero a Pisa - La 26enne italiana nel 2020 aveva sposato un coetaneo di nazionalità tunisina e da lì è iniziato l'incubo: anni di violenze e soprusi con la complicità dei genitori di lui, ha raccontato. Lo riporta today.it