Chiama il 112 poi si getta nel mare in tempesta due poliziotti evitano la tragedia
VIAREGGIOCASTRO - Era stato lo stesso protagonista, un uomo di 50 anni del posto, a comporre il numero unico di emergenza del 112 e ad annunciare la sua intenzione di compiere un gesto estremo, gettandosi nel mare in tempesta, e quindi di togliersi la vita. La sua ultima chiamata era finalizzata. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
