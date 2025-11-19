Chiama il 112 | Ho ucciso mia sorella

17.56 Dopo aver ucciso la sorella, un giovane di 25 anni ha videochiamato la madre, non presente in quel momento in casa, e le ha mostrato il corpo senza vita della ragazza 23enne. Ha poi chiamato il 112, confessando di aver ucciso la sorella a coltellate. E' successo a San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Nola, che hanno trovato la giovane morta. Il fratello è stato fermato e sono stati avviati gli accertamenti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it