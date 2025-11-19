Chiama i carabinieri e confessa | Ho ucciso mia sorella Tragedia nel Napoletano

È accaduto nel primo pomeriggio di oggi a San Paolo Bel Sito, nella provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. 🔗 Leggi su Fanpage.it

