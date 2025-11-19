Chiama i carabinieri e confessa | Ho ucciso mia sorella Tragedia nel Napoletano

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È accaduto nel primo pomeriggio di oggi a San Paolo Bel Sito, nella provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

chiama carabinieri confessa hoChiama i carabinieri e confessa: “Ho ucciso mia sorella”. Tragedia nel Napoletano - È accaduto nel primo pomeriggio di oggi a San Paolo Bel Sito, nella provincia di Napoli. Riporta fanpage.it

chiama carabinieri confessa hoOrrore nel napoletano, chiama il 112 e confessa: 'Ho ucciso mia sorella' - Mezz'ora fa un uomo ha contattato il 112 confessando di avere ucciso la sorella accoltellandola. Come scrive lostrillone.tv

Cerca Video su questo argomento: Chiama Carabinieri Confessa Ho