Chiacchiere tra amici Piano anti-Meloni | Garofani si difende così

Iltempo.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caso Chigi-Quirinale, dopo le accuse di Bignami arriva la difesa di Francesco Saverio Garofani, il consigliere di Mattarella al Quirinale. "Sono molto amareggiato, per me e per i miei familiari. Mi spaventa la violenza dell'attacco e quel che fa male è l'impressione di essere stato utilizzato per colpire il presidente". Lo dice in un colloquio col Corriere della Sera il consigliere del Quirinale Francesco Saverio Garofani, dopo le polemiche politiche scaturite da un articolo della 'Verità', spiegando anche che il presidente Mattarella "è stato affettuosissimo, mi ha detto ''stai sereno, non te la prendere''". 🔗 Leggi su Iltempo.it

chiacchiere tra amici piano anti meloni garofani si difende cos236

© Iltempo.it - "Chiacchiere tra amici". Piano anti-Meloni: Garofani si difende così

Altre letture consigliate

chiacchiere amici piano anti"Solo chiacchiere tra amici". La versione di Garofani sul piano "anti-Meloni" - Parla il consigliere del Quirinale accusato di aver ordito contro il governo: "Ho l'impressione di essere stato utilizzato" ... Lo riporta msn.com

chiacchiere amici piano antiScontro FdI-Quirinale, Garofani rompe il silenzio: "Erano soltanto chiacchiere tra amici" - Prosegue lo scontro tra FdI e il Quirinale sulla scorta dell’articolo pubblicato da La Verità, nel quale si riferisce di conversazioni ... Scrive affaritaliani.it

chiacchiere amici piano antiGarofani, accusato del piano contro Meloni: «Amareggiato perché erano chiacchiere tra amici. Il presidente Mattarella mi ha rassicurato» - Il consigliere del Quirinale accusato da FdI di aver ordito un piano contro Giorgia Meloni: «Ho l'impressione di essere stato utilizzato» ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Chiacchiere Amici Piano Anti