Caso Chigi-Quirinale, dopo le accuse di Bignami arriva la difesa di Francesco Saverio Garofani, il consigliere di Mattarella al Quirinale. "Sono molto amareggiato, per me e per i miei familiari. Mi spaventa la violenza dell'attacco e quel che fa male è l'impressione di essere stato utilizzato per colpire il presidente". Lo dice in un colloquio col Corriere della Sera il consigliere del Quirinale Francesco Saverio Garofani, dopo le polemiche politiche scaturite da un articolo della 'Verità', spiegando anche che il presidente Mattarella "è stato affettuosissimo, mi ha detto ''stai sereno, non te la prendere''". 🔗 Leggi su Iltempo.it

"Chiacchiere tra amici". Piano anti-Meloni: Garofani si difende così