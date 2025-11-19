Chi vincerebbe i Mondiali se iniziassero oggi

2025-11-18 22:13:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: A sette mesi dal via e con le qualificazioni che stanno terminando, chi è la favorita a vincere i Mondiali? Le qualificazioni per i prossimi Mondiali sono a un punto di svolta: i vari gironi hanno ormai dato i propri verdetti e i posti che mancano verranno assegnati con gli spareggi di marzo. In attesa del 5 dicembre e del sorteggio dei gironi dei Mondiali e con le ultime nazionali in giro per il mondo che stanno strappando i loro ticket per Stati Uniti, Messico e Canada, è già febbre per la prossima Coppa del Mondo. Mancano 7 mesi al fatidico 11 giugno 2026, giorno del calcio d’inizio e – considerati eventuali infortuni, cali di forma o giocatori che esplodono nei prossimi mesi – è già possibile stilare una sorta di griglia di partenza tra favorite, outsider e potenziali flop. 🔗 Leggi su Justcalcio.com