Chi sono la moglie e l’ex ereditiera di Claudio Santamaria Francesca Barra e Delfina Delettrez Fendi entrambe le mamme delle sue figlie

Claudio Santamaria oggi è sposato con la giornalista Francesca Barra, mentre la sua ex compagna è Delfina Delettrez Fendi. Insieme a Francesca Barra, Santamaria ha una figlia di nome Atena, mentre da Delfina Delettrez Fendi ha una figlia, Emma. Claudio Santamaria, il matrimonio con Francesca Barra. Francesca Barra è una nota giornalista. Figlia dell’ex deputato Francesco Michele Barra, frequenta il liceo classico di Nova Siri. Dopo il diploma, lascia il suo paese natìo per trasferirsi a Roma, dove si è laureata in Scienze della comunicazione all’Università LUMSA. I contatti tra lei e Santamaria, come lasciato suggerire dal suo messaggio di auguri, avvengono fin da giovanissimi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

