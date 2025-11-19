chi sono la compagna e le ex di stash da giulia belmonte mamma delle figlie al grande amore finito con carmen fiorentino

Stash è attualmente fidanzato con la modella, influencer e giornalista Giulia Belmonte, con cui ha due figlie: Grace e Imagine. In passato, ha avuto una relazione importante con la giornalista di moda Carmen Fiorentino e si è parlato di un flirt con Ginevra Lambruschi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Dopo la fine di Amici, era stato proprio Stash ad annunciare in una intervista al settimanale Grazia la fine della relazione con Carmen Fiorentino, lasciando intendere come fosse stata sua la decisione di interrompere quella storia: “Ho chiuso da poco la mia relazione con Carmen. Ora ho bisogno di trovare il mio equilibrio e la musica è una buona strada. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

