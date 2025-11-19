Chi sono i ragazzini del branco dei 50 euro | pluri-bocciati piccoli precedenti di polizia figli di impiegati e professionisti di Monza

Ilgiorno.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano – Ragazzi di famiglie perbene, di impiegati e professionisti di Monza. Nessun interesse per lo studio: pluribocciati, frequentano istituti per il recupero di anni scolastici. E i due maggiorenni del gruppo, Alessandro Chiani e Ahmed Atia – residenti nei quartieri di Triante e Sant’Alessandro – erano volti già noti alla polizia. È il ritratto dei cinque giovanissimi di Monza arrestati dai poliziotti del commissariato Garibaldi Venezia guidato dal dirigente Angelo De Simone per tentato omicidio e rapina pluriaggravati in concorso, accusati di aver aggredito uno studente 22enne lo scorso 12 ottobre tra viale Monte Grappa e via Rosales in zona corso Como. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

