Chi l' ha visto? stasera in tv | le anticipazioni e i casi del 19 novembre 2025
Nell’appuntamento di oggi, mercoledì 19 novembre, alle 21.20 su Rai 3, “Chi l'ha visto?" si occupa di alcuni dei misteri più cupi della cronaca italiana: storie passate e presenti, in cui domande rimaste senza risposta sembrano tornare a bussare con forza. Indagini riaperte, testimonianze. 🔗 Leggi su Today.it
