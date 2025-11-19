Chi l' ha visto? stasera in tv | le anticipazioni e i casi del 19 novembre 2025

Today.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’appuntamento di oggi, mercoledì 19 novembre, alle 21.20 su Rai 3, “Chi l'ha visto?" si occupa di alcuni dei misteri più cupi della cronaca italiana: storie passate e presenti, in cui domande rimaste senza risposta sembrano tornare a bussare con forza. Indagini riaperte, testimonianze. 🔗 Leggi su Today.it

