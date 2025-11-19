‘Chi l’ha visto?’ stasera 19 novembre | i casi Adinolfi e Orlandi

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento con 'Chi l'ha visto?', in onda stasera, mercoledì 19 novembre, alle 21.20 su Rai 3. Gli scavi sotto la Casa del Jazz a Roma, costruita sul bene sequestrato a Enrico Nicoletti: potrebbero esserci tracce del giudice Paolo Adinolfi o di Emanuela Orlandi? Per entrambe le scomparse si è indagato a lungo . 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

