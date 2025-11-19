Chi guadagna di più in Italia e chi meno | la classifica Inps sugli stipendi privati

Nel 2024 gli stipendi dei lavoratori privati mostrano un divario netto: oltre 56 mila euro per chi lavora in banche e assicurazioni, poco più di 11 mila per alberghi e ristorazione. Secondo i dati dell'Osservatorio statistico Inps, l'occupazione cresce soprattutto nei settori che pagano meno, mentre quelli ad alta specializzazione restano stabilmente al vertice delle retribuzioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

