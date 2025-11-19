Chi era Najoua Minniti la donna trovata morta in mare a Lecce | avrebbe ucciso il figlio prima di suicidarsi

Trovata morta in mare, Najoua Minniti è sospettata di aver ucciso il figlio di otto anni Elia. La donna aveva manifestato segnali di sofferenza psicologica e avrebbe espresso più volte intenzioni suicide. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Il nostro cuore oggi piange per una vicenda drammatica. Elia Perrone, un bambino di soli 8 anni, è stato trovato morto nella sua casa di Calimera, mentre il corpo di sua madre, Najoua Minniti, 35 anni, è stato recuperato in mare, al largo di Torre dell’Orso. Sec - facebook.com Vai su Facebook

Madre morta in mare, il figlio ucciso in casa: i macabri ritrovamenti di Najoua Minniti e di Elia, che aveva 8 anni. Sul corpo del bambino segni di arma da taglio e strangolamento Vai su X

Chi era Najoua Minniti, la donna trovata morta in mare a Lecce: avrebbe ucciso il figlio prima di suicidarsi - La donna aveva manifestato segnali di sofferenza psicologica e avrebbe espresso più volte intenzioni ... fanpage.it scrive

Najoua Minniti, la donna trovata morta in mare nel Salento: chi era, cosa è successo davvero e perché la comunità è sconvolta - A Calimera, nel cuore del Salento, ieri è successo qualcosa che la comunità farà fatica a dimenticare. Segnala alphabetcity.it

Najoua Minniti, chi era la mamma suicida dopo aver ucciso il figlio Elia Perrone: «Il mare mi dà tranquillità». L'astio con l'ex e l'accusa di maltrattamenti - Il mare è l'unico luogo che mi trasmette tranquillità e serenità». Da leggo.it