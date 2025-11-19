Chi era Franco il fratello di Giorgio Panariello | Non è morto per overdose

Franco era il fratello minore di Giorgio Panariello, venuto a mancare nel 2011 a seguito di un’ipotermia, come rivelato dallo stesso artista a seguito di voci che lo davano morto per overdose. Il comico sarà ospite stasera della prima puntata di Gigi e Vanessa Insieme, in onda a partire dalle 21:40 su Canale 5. I genitori di Giorgio Panariello hanno segnato l’infanzia dell’artista toscano: la madre aveva deciso di abbandonare il primogenito affidandolo ai nonni, mentre il figlio minore, Franco veniva accolto in un collegio. Per problemi di natura economica, come raccontato dallo stesso artista, il nonno non poteva adottare anche il fratello minore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi era Franco, il fratello di Giorgio Panariello: “Non è morto per overdose”

