Chi è Vicente Guaita il portiere del Parma che prenderà il posto dell'infortunato Suzuki

A causa dell'infortunio di Suzuki il Parma ha dovuto tornare sul mercato e sta per ingaggiare lo spagnolo Guaita, che si aggiunge così a Corvi e Rinaldi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

