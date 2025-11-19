Chi è Michelangelo Mammoliti nuovo tre stelle Michelin con La Rei Natura
Nel cuore delle Langhe, a Serralunga d’Alba (CN), lo chef Michelangelo Mammoliti scrive oggi una pagina importante della sua carriera. Con il suo ristorante La Rei Natura, ospitato al Boscareto Resort & Spa, ottiene la terza stella Michelin, come annunciato ufficialmente in occasione della presentazione della Guida Michelin Italia 2026. «Quando ho accettato questa nuova avventura mi sono dato, come sempre, un solo obiettivo: dare il massimo» racconta Michelangelo Mammoliti. «Non mi aspettavo però di arrivare alle 3 Stelle Michelin, e certamente non in un tempo così breve. Quando hanno chiamato il mio nome sul palco ero incredulo: sognavo da anni di poter indossare la giacca bianca con i tre macaron rossi, oggi posso dire di avercela fatta. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
