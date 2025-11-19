di Fabio Zaccaria Chi è Laruccia, il trequartista classe 2011 più decisivo del campionato in questo avvio: colpisce in trasferta, in casa preferisce gli assist. Carriera, caratteristiche tecniche e identikit del giocatore di Pecorari. Uno dei migliori in campo nella sfida casalinga vinta per 4-1 dalla Juventus Under 15 contro il Bologna è stato senza dubbio Christian Laruccia, autore di un assist. Ma chi è Laruccia? Ecco di seguito un focus sul giocatore classe 2011, fra i più in forma del gruppo di mister Pecorari, alla sesta vittoria consecutiva in questo avvio di campionato. Laruccia è un trequartista, nel 4-3-1-2 di Pecorari si alterna molto nei movimenti per non dar alcun riferimento agli avversari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Chi è Laruccia, il fantasista della Juventus Under 15 che sta incantando: gol, assist e giocate da urlo mai fine a se stesse. L'identikit del classe 2011