Martedì un articolo de La Verità con virgolettati attribuiti a Francesco Saverio Garofani ha provocato forti tensioni tra il governo e il Quirinale. Firmato con uno pseudonimo , l’articolo attribuisce al consigliere di Mattarella frasi su un presunto progetto per indebolire il centrodestra, incluso l’auspicio di una crisi finanziaria. Quando il pezzo è circolato nelle chat parlamentari di Fratelli d’Italia, a stretto giro è intervenuto il capogruppo meloniano alla Camera, Galeazzo Bignami, chiedendo una smentita direttamente alla Presidenza della Repubblica. E dal Quirinale è arrivata poco dopo una nota durissima, che parla di «stupore» per il fatto che si dia credito a un attacco definito «sconfinante nel ridicolo», segnalando un’irritazione evidente. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Chi è Francesco Saverio Garofani, il consigliere di Mattarella accusato da “La Verità” di complotto contro Meloni