Chi è Francesco Saverio Garofani il consigliere di Mattarella accusato da La Verità di complotto contro Meloni
Martedì un articolo de La Verità con virgolettati attribuiti a Francesco Saverio Garofani ha provocato forti tensioni tra il governo e il Quirinale. Firmato con uno pseudonimo , l’articolo attribuisce al consigliere di Mattarella frasi su un presunto progetto per indebolire il centrodestra, incluso l’auspicio di una crisi finanziaria. Quando il pezzo è circolato nelle chat parlamentari di Fratelli d’Italia, a stretto giro è intervenuto il capogruppo meloniano alla Camera, Galeazzo Bignami, chiedendo una smentita direttamente alla Presidenza della Repubblica. E dal Quirinale è arrivata poco dopo una nota durissima, che parla di «stupore» per il fatto che si dia credito a un attacco definito «sconfinante nel ridicolo», segnalando un’irritazione evidente. 🔗 Leggi su Lettera43.it
"Era una chiacchierata in libertà tra amici". Così Francesco Saverio #Garofani, consigliere di #Mattarella, al @Corriere
Chi è Francesco Saverio Garofani, ex deputato e consigliere del Presidente Mattarella - Dal 2022 è stato nominato consigliere del Capo dello Stato per gli affari del Consiglio Supremo di Difesa
Caso Chigi-Quirinale, Garofani si difende così: "Solo chiacchiere tra amici"
Francesco Garofani. "Sono molto amareggiato, era una chiacchierata in libertà, tra amici" - Il consigliere del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul Corriere della sera: non ho mai fatto dichiarazioni fuori posto, mai esibizioni di