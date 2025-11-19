Chi è Bari Weiss la giornalista passata dal New York Times alla guida di CBS News passando per il suo The Free Press

Wired.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giornalista nota per l'inchiesta sull'intellectual dark web, ora guida CBS News grazie a un'unione di intenti col nuovo editore. Ecco cosa ha portato Bari Weiss a questa scalata. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Chi è Bari Weiss, la giornalista passata dal New York Times alla guida di CBS News (passando per il suo The Free Press)

Chi è Bari Weiss, la giornalista passata dal New York Times alla guida di CBS News (passando per il suo The Free Press) - La giornalista nota per l'inchiesta sull'intellectual dark web, ora guida CBS News grazie a un'unione di intenti col nuovo editore.

Cbs, a Bari Weiss la direzione delle news - Skydance ha deciso di inglobare la testata online Free Press, lanciata proprio dall’ex giornalista del New York Times. lettera43.it scrive

Il post it di Bari Weiss (Cbs) per un giornalismo affidabile - David Ellison, ceo di Paramount, ha comprato il sito Free Press per 150 milioni di dollari e ha nominato la sua fondatrice, Bari Weiss, direttrice dell’emittente Cbs, con l’obiettivo, ha detto il ... Lo riporta ilfoglio.it

