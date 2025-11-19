Che cos’è la tregua olimpica e perché ha ancora molto senso
Nata nell’Antica Grecia, oggi rilanciata dall’Onu. È un appello a sospendere tutti i conflitti durante i Giochi olimpici. In vista di Milano Cortina 2026, l’Italia ne chiede l’estensione a tutte le guerre in corso. 🔗 Leggi su Wired.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il Comitato Spontaneo di Tifosi del Cosenza lancia un forte appello per una tregua immediata, invitando tutti i sostenitori a tornare allo stadio San Vito Marulla fino al mercato di gennaio per omaggiare la maglia, i giocatori e Mister Buscè che stanno "buttando i - facebook.com Vai su Facebook
Come funziona la tregua Olimpica, Tajani: “Presenteremo la proposta all’Onu per Milano-Cortina” - È la proposta che presenterà l’Italia presenterà all’assemblea Onu: un cessate il fuoco ... Da quotidiano.net
Cortina-Milano, Tajan : tregua olimpica - In vista delle Olimpiadi di Milano e di Cortina presentiamo all'Onu una proposta di Tregua Olimpica per tutte le guerre, incluse Ucraina e Medioriente. rainews.it scrive
Tajani annuncia che l'Italia chiederà la tregua olimpica per Milano-Cortina - L'Italia chiederà una "tregua olimpica" per tutti i conflitti in corso in occasione delle prossime Olimpiadi invernali di Milano e Cortina. Segnala huffingtonpost.it