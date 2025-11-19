Nata nell’Antica Grecia, oggi rilanciata dall’Onu. È un appello a sospendere tutti i conflitti durante i Giochi olimpici. In vista di Milano Cortina 2026, l’Italia ne chiede l’estensione a tutte le guerre in corso. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Che cos’è la tregua olimpica e perché ha ancora molto senso. Anzi, forse anche di più