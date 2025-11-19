ChatGPT ti rende meno intelligente | la ricerca su Google batte l’intelligenza artificiale

Quando apri ChatGPT e gli chiedi di spiegarti qualcosa, la risposta arriva in pochi secondi: ordinata, chiara, pronta da leggere. Sembra il modo perfetto per imparare velocemente, vero? Purtroppo no. Uno studio appena pubblicato da due ricercatori dell’Università della Pennsylvania ha scoperto che chi studia usando chatbot come ChatGPT sviluppa una comprensione molto più limitata rispetto a chi si affatica con la vecchia ricerca Google. I professori Shiri Melumad e Jin Ho Yun hanno coinvolto oltre 10.000 persone in sette esperimenti diversi. Il meccanismo era sempre simile: ai partecipanti veniva chiesto di informarsi su argomenti pratici come coltivare un orto, adottare abitudini più sane o difendersi dalle truffe online. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - ChatGPT ti rende meno intelligente: la ricerca su Google batte l’intelligenza artificiale

