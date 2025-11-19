Chantal Pegolo | Mi dissero che il ciclismo non era la mia strada Le vittorie arriveranno ora conta costruire
Un talento da coltivare. Chantal Pegolo, originaria di Pasiano di Pordenone, ha nella bicicletta un amore speciale, che le ha permesso di andare oltre le difficoltà e di ottenere dei riscontri di un certo rilievo. Nata il 20 febbraio del 2007, la giovanissima ciclista friulana si è ritagliata un ruolo di primissimo piano nella prova in linea dei Mondiali juniores di ciclismo femminile in Ruanda, dove ha colto una grande medaglia d'argento. Un altro podio (bronzo) è arrivato negli Europei juniores di questa stagione sempre nella corsa in linea. Si è fatta notare anche su pista nella prova dell'eliminazione dei Mondiali juniores, mentre a livello continentale (juniores) ha conquistato un oro nella corsa a punti e un argento nell'inseguimento a squadre.
