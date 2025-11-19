Chantal Pegolo | Mi dissero che il ciclismo non era la mia strada Le vittorie arriveranno ora conta costruire

Oasport.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un talento da coltivare. Chantal Pegolo, originaria di Pasiano di Pordenone, ha nella bicicletta un amore speciale, che le ha permesso di andare oltre le difficoltà e di ottenere dei riscontri di un certo rilievo. Nata il 20 febbraio del 2007, la giovanissima ciclista friulana si è ritagliata un ruolo di primissimo piano nella prova in linea dei Mondiali juniores di ciclismo femminile in Ruanda, dove ha colto una grande medaglia d’argento. Un altro podio (bronzo) è arrivato negli Europei juniores di questa stagione sempre nella corsa in linea. Si è fatta notare anche su pista nella prova dell’eliminazione dei Mondiali juniores, mentre a livello continentale (juniores) ha conquistato un oro nella corsa a punti e un argento nell’inseguimento a squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it

chantal pegolo mi dissero che il ciclismo non era la mia strada le vittorie arriveranno ora conta costruire

© Oasport.it - Chantal Pegolo: “Mi dissero che il ciclismo non era la mia strada. Le vittorie arriveranno, ora conta costruire”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Chantal Pegolo, argento ai Mondiali di ciclismo: «Sono felicissima, nel gruppo azzurro siamo una famiglia» - Chantal Pegolo ha vinto l'argento ai Mondiali di ciclismo che si disputano a Kigali, in terra ruandese. Riporta ilgazzettino.it

Mondiali ciclismo 2025, Chantal Pegolo argento nella prova in linea juniores femminile - Dopo il bronzo di Federica Venturelli nella crono U23 e l'oro di Lorenzo Mark Finn nella prova in linea U23 maschile, ecco ... Si legge su sport.sky.it

Chantal Pegolo argento tra le juniores, è ancora Italia ai Mondiali di ciclismo in Ruanda - Il Mondiale di ciclismo in Ruarda, il primo in Africa, continua a fare soddisfazioni al ciclismo italiano. Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Chantal Pegolo Dissero Ciclismo